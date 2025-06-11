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        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:32 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:32
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        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Gürece köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman personelinin yanı sıra itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangına 5 uçak ve 5 helikopter ile 22 arazöz, 3 dozer, 1 ilk müdahale aracı, çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ve 130 işçiyle müdahale edildi.

        Kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

        Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektarlık orman alanında hasar oluştuğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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