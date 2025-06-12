Milletvekili Gider, AK Partili Başkanlarla Geyikli'de buluştu

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale’nin AK Partili ilçe ve belde belediye başkanlarıyla Geyikli’de düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nden bu yana yürütülen çalışmalar ve sahadaki güncel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Milletvekili Gider, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Bizler, yerelin sesine kulak veren, merkezin imkânlarını sahaya taşıyan bir anlayışın temsilcileriyiz. Belediye başkanlarımızın sahadaki deneyimiyle Ankara’daki iradenin buluşması, Çanakkale için büyük bir uyum ve güç birliği oluşturuyor. Bu toplantılar, istişare kültürünün en güçlü halkalarından biridir. Her belediye başkanımız, yalnızca seçilmiş değil; aynı zamanda sahada gösterdiği gayretle bu göreve liyakatle gelen isimlerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ anlayışıyla şekillenen belediyecilik vizyonu, bugün sadece büyükşehirlerde değil, ilçelerimizde ve beldelerimizde de hayat buluyor. AK Parti belediyeciliği, milletin gönlünde yer etmiş bu köklü hizmet anlayışını kararlılıkla taşımaya devam ediyor.”