Bozcaada'ya geçiş yapacak araçlar için yaz sezonu düzenlemesi yapıldı

Karar kapsamında bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri adaya geçiş yapabilecek.

İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar kapsamında, Geyikli-Bozcaada hattında 19-32 kişilik midibüs ve otobüs tipi araçların geçişleri, yaz sezonu boyunca yasaklandı.

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