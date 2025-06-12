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        Bozcaada'ya geçiş yapacak araçlar için yaz sezonu düzenlemesi yapıldı

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yaz sezonunda geçiş yapacak araçlara ilişkin düzenleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 19:38 Güncelleme: 12.06.2025 - 19:38
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        Bozcaada'ya geçiş yapacak araçlar için yaz sezonu düzenlemesi yapıldı
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        Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine yaz sezonunda geçiş yapacak araçlara ilişkin düzenleme yapıldı.

        İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar kapsamında, Geyikli-Bozcaada hattında 19-32 kişilik midibüs ve otobüs tipi araçların geçişleri, yaz sezonu boyunca yasaklandı.

        Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri adaya geçiş yapabilecek.

        Karar kapsamında bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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