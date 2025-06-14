GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çamköy yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının ormanlık alana sıçramasının önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının Çamköy kırsalındaki orman dışı, açık alanda çıktığını kaydetti.

Ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini bildiren Toraman, "17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 13 diğer araç; 85 müdahale personeli ile söndürme faaliyeti devam etmektedir. An itibarıyla yerleşim yerlerinde tahliyeyi gerektirir bir risk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

- Yangın kontrol altına alındı

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 20.10 civarında Çamköy mevkisinde alev görüldüğü ihbarının Ayvacık İşletmesine bağlı kuleden yapıldığını söyledi.

Yangına saat 20.22 itibarıyla müdahale edildiğini vurgulayan Demirci, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz hızla hareket ettirildi, Çamköy'de şu an itibarıyla herhangi bir tehlike yok, kontrol altında, soğutma çalışmaları sürüyor. Şu an aktif olarak müdahale eden 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve tüm bölge müdürlüğü personelimizle çalışmalarımız sürüyor. Çok şükür köyde de herhangi bir risk kalmadı, yangın kontrol altında."