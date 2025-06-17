Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik "KB-24" ve "KB-62" botları ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yelkenlideki 14'ü çocuk 51 Afganistan, Filistin ve İran uyruklu göçmeni kıyıya çıkardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında İtalya rotasında ilerleyen bir yelkenli tekne tespit etti.

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