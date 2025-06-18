Çanakkale'de depoda başlayıp elektrik trafosu ve araziye sıçrayan yangın söndürüldü

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de TOMA ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Biga Tabakhane Bölgesi'nde içerisinde az sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğu bir sandalye firmasına ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir depoda başlayıp elektrik trafosuna ve araziye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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