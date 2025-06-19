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        Çanakkale'de bir fabrikada patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:14 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:16
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        Çanakkale'de bir fabrikada patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Etili köyü ile Ahlatlıburun köyü arasında bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından çıkan yangında, fabrikada işçi olarak çalışan Erdal U. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Çan Belediyesi itfaiye ekibi ile UMKE ekibi sevk edildi.

        Yaralı işçi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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