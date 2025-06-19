Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında bazı buğday tarlaları da zarar gördü.

Özbek köyünde yaşayan bazı çiftçiler, yangının diğer tarım arazilerine ve ormanlık alana sıçramamasını önlemek için traktörleriyle tarlaları sürdü.

Rüzgarın şiddetiyle hızla yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak ve helikopterlerle yer ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çanakkale tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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