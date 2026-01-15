Habertürk
        Çanakkale'deki çocuk parkında patlamamış mühimmat bulundu

        Çanakkale'deki çocuk parkında patlamamış mühimmat bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:51 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:51
        Çanakkale'deki bir çocuk parkında patlamamış mühimmat bulundu.

        Kent merkezinde Barbaros Mahallesi Park Sokak'ta bulunan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'ndaki ağacın dibinde farklı bir metal parçası olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.

        Uzman ekipler yaptıkları kontrolde söz konusu cismin patlamamış mühimmat olduğunu tespit etti.

        Yapılan inceleme sonrası mühimmat bölgeden alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

