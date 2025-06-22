Çanakkale'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Açıklamada, tamamen kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden bölgede, 2 dekar orman, 40 dekar zirai alanın yangından etkilendiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Biga'nın Aksaz köyü kırsalındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 4 uçak, 1 helikopter ile havadan, 5 arazöz, 2 dozer, 4 itfaiye aracı ile karadan müdahale edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.