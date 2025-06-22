Çanakkale'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesi kırsalında çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Biga ilçesi kırsalında çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Biga'nın Aksaz köyü kırsalındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 4 uçak, 1 helikopter ile havadan, 5 arazöz, 2 dozer, 4 itfaiye aracı ile karadan müdahale edildiği bildirildi.
Açıklamada, tamamen kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden bölgede, 2 dekar orman, 40 dekar zirai alanın yangından etkilendiği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.