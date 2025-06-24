Çan'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü.
Çakmakçayır Mahallesi Değirmen Sokak'ta İbrahim Arabacı'ya ait evin bahçesindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekibi ile Çan Orman İşletme Müdürlüğü arazözünün müdahalesiyle çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.
Depoda hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.