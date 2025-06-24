Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-18" römorkörleri, geminin arıza yaptığı bölgeye sevk edildi.

İstanbul'a seyir halinde olan Marshall Adaları bayraklı "Elandra Eagle" adlı ham petrol tankerinde, Çanakkale Boğazı'na güneyden giriş yaptığı sırada makine arızası yaşandı.

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