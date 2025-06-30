Çanakkale'de orman yangınlarıyla ilgili 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Çanakkale Valiliği, haziranda dikkatsizlik ve ihmal sonucu çıkan orman yangınlarıyla ilgili 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, çıkan orman yangınlarının büyük kısmının insan kaynaklı olduğu hatırlatıldı.

Kent genelinde geçen yıl haziranda çıkan 29 orman yangınında 775 hektar alanın zarar gördüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haziran 2025'te ise 31 orman yangını meydana gelmiş, 141 hektar alan zarar görmüştür. Yangın sayısında yüzde 6,9'luk artış yaşanmıştır. Haziran 2024'te 91 kırsal alan yangını çıkmıştır. Bu yıl haziranda ise 143 kırsal alan yangını meydana gelmiştir. Kırsal alan yangınlarında yüzde 57,1'lik artış yaşanmıştır. Bu kapsamda, dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana gelen yangınlarla ilgili olarak, Haziran 2025'te 26 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, vatandaşların, yangına sebebiyet verebilecek her türlü ateş kullanımından kaçınmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.