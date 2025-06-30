Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de orman yangınlarıyla ilgili 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

        Çanakkale Valiliği, haziranda dikkatsizlik ve ihmal sonucu çıkan orman yangınlarıyla ilgili 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 19:35 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de orman yangınlarıyla ilgili 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Valiliği, haziranda dikkatsizlik ve ihmal sonucu çıkan orman yangınlarıyla ilgili 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, çıkan orman yangınlarının büyük kısmının insan kaynaklı olduğu hatırlatıldı.

        Kent genelinde geçen yıl haziranda çıkan 29 orman yangınında 775 hektar alanın zarar gördüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Haziran 2025'te ise 31 orman yangını meydana gelmiş, 141 hektar alan zarar görmüştür. Yangın sayısında yüzde 6,9'luk artış yaşanmıştır. Haziran 2024'te 91 kırsal alan yangını çıkmıştır. Bu yıl haziranda ise 143 kırsal alan yangını meydana gelmiştir. Kırsal alan yangınlarında yüzde 57,1'lik artış yaşanmıştır. Bu kapsamda, dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana gelen yangınlarla ilgili olarak, Haziran 2025'te 26 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır."

        Açıklamada, vatandaşların, yangına sebebiyet verebilecek her türlü ateş kullanımından kaçınmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!

        Benzer Haberler

        Dardanos'un 2 bin 500 yıllık tümülüsü yeniden inceleniyor
        Dardanos'un 2 bin 500 yıllık tümülüsü yeniden inceleniyor
        Ege ve Marmara denizlerinde hayalet ağ temizliği sürüyor
        Ege ve Marmara denizlerinde hayalet ağ temizliği sürüyor
        Gelibolu'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Gelibolu'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Çanakkale'de ormanlık alanlarda denetim ve bilgilendirme sürüyor
        Çanakkale'de ormanlık alanlarda denetim ve bilgilendirme sürüyor
        Çanakkale'de çıkan yangında 100 dönüm buğday ekili alan ve 150 dönüm makili...
        Çanakkale'de çıkan yangında 100 dönüm buğday ekili alan ve 150 dönüm makili...
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)