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        Çanakkale'de freni boşalan kamyon trafik ışığındaki 4 araca çarptı, 4 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde seyir halindeyken freni boşalan kamyonun 4 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 21:22 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:28
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        Çanakkale'de freni boşalan kamyon trafik ışığındaki 4 araca çarptı, 4 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde seyir halindeyken freni boşalan kamyonun 4 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Çanakkale'den Balıkesir istikametine seyir halindeki Umut A. idaresindeki 10 HH 628 plakalı talaş yüklü kamyon, freninin boşalması üzerine Sahil Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen 34 FER 406, 17 AFZ 820, 34 LA 2606, 17 HU 792 plakalı araçlara çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazaya karışan otomobillerde bulunan Bektaş Duran ve İbrahim Sakin ile yaya Suriye uyruklu Subhi El Aziz ve bankta oturan Satılmış Arslan yaralandı.

        Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürülürken, kamyon sürücüsü Umut A. gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle çevredeki trafik lambalarında ve kamyonun devrilmesi sonucu yıkılan yol kenarındaki duvarın üzerine düştüğü 26 EG 951 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

        Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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