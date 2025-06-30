Çanakkale'de freni boşalan kamyon trafik ışığındaki 4 araca çarptı, 4 kişi yaralandı

Kazaya karışan otomobillerde bulunan Bektaş Duran ve İbrahim Sakin ile yaya Suriye uyruklu Subhi El Aziz ve bankta oturan Satılmış Arslan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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