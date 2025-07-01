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        Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda 5 bin kişiye sardalya ikram edildi

        Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 5 bin kişiye sardalya ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 18:45 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:52
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        Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda 5 bin kişiye sardalya ikram edildi
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        Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 5 bin kişiye sardalya ikramında bulunuldu.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında, Liman Başkanlığı, GESTAŞ ve Çanakkale Yıldız Pastacılar ve Aşçılar Derneği işbirliğiyle Yat Limanı'na dev mangallar kuruldu.

        Dernek Başkanı şef Osman Demirci ve dernek üyesi şeflerin pişirdiği sardalyalar, ekmek arasında vatandaşlara ikram edildi. Balık ekmek yemek isteyen vatandaşlar, limanda uzun kuyruk oluşturdu.

        Demirci, "denizlerin fasulyesi" olarak bilinen sardalyayı bayram dolayısıyla ikram ettiklerini belirterek, "Toplam 5 bin kişilik balık ekmek ikramımız var. Adeta halkımızla beraber güzel bir şölen yaşıyoruz." dedi.

        Bayram etkinlikleri kapsamında, kentteki çeşitli yüzme kulüplerinden kız ve erkek sporcular, Yat Limanı-Lodos arasında açık deniz yüzme yarışına katıldı.

        Gençlerin heyecanına, Kordonboyu'ndan yarışları izleyen aileleri de ortak oldu.

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        Galeri
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