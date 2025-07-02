Gelibolu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Yarışmalarda dereye girenlere ödülleri Kaymakam Cihat Koç, Garnizon Komutanını temsilen Albay Fevzi Uyar ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından verildi.

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