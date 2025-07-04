Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
İçinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin Güzelyalı önlerinde sürüklendiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.
Tekne yedeklenerek, Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
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