Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" tarafından, hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları "KB-119", "KB-115", "KB-103"teki ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
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