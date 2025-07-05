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        Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 05.07.2025 - 12:11
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        Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" tarafından, hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları "KB-119", "KB-115", "KB-103"teki ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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