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        Çanakkale'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 09:37 Güncelleme: 06.07.2025 - 09:37
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        Çanakkale'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Bektaş köyündeki elektrik tellerine çarpan bir kuşun alev alması sonucu makilik alanda yangın meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine Ayvacık İlçe Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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