Çanakkale'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Bektaş köyündeki elektrik tellerine çarpan bir kuşun alev alması sonucu makilik alanda yangın meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine Ayvacık İlçe Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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