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        Gökçeada ve Bozcaada'daki hastaların yardımına Sahil Güvenlik yetişti

        Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde rahatsızlanan iki hasta, gemi seferi olmadığı için Sahil Güvenlik ekiplerince şehre getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:30 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:35
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        Gökçeada ve Bozcaada'daki hastaların yardımına Sahil Güvenlik yetişti
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        Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde rahatsızlanan iki hasta, gemi seferi olmadığı için Sahil Güvenlik ekiplerince şehre getirildi.

        Saat 01.07'de 112 Acil Sağlık Merkezi tarafından Gökçeada'da D.H'nin (57) kalp krizi rahatsızlığı bulunduğu ve tıbbi tahliyesinin Sahil Güvenlik unsurları ile yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

        Tahliye için görevlendirilen Edirne'nin Enez Sahil Güvenlik Rıhtımı'nda bulunan "TCSG-308" botu, saat 02.45'de Gökçeada Sahil Güvenlik Rıhtımı'na ulaştı.

        Gökçeada Devlet Hastanesinde görevli sağlık personeli ile bota alınan hasta, saat 04.05'te ulaştırıldığı Kabatepe Limanı'nda 112 Acil Sağlık ambulansına teslim edildi.

        Hasta tedavi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Öte yandan, Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nin tıbbi tahliye talebi üzerine kafa travması tanısı konulan 94 yaşındaki M.R.T, saat 01.18'de Bozcaada'da görevli sağlık ekibi eşliğinde TCSG-908 botuna alındı.

        Bozcaada Sahil Güvenlik İskelesi'nden hareket eden bot ekibi, saat 01.39'da Geyikli Feribot İskelesi'nde hastayı sağlık ekiplerine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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