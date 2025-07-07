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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de dere kenarında kaybolan eski muhtarın cesedine ulaşıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çocuğunun dereye düşen terliğini aramaya gittikten sonra kaybolan eski köy muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu'nun cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:07 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:07
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de dere kenarında kaybolan eski muhtarın cesedine ulaşıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çocuğunun dereye düşen terliğini aramaya gittikten sonra kaybolan eski köy muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu'nun cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Kulfal köyünün eski muhtarı 60 yaşındaki Gündoğdu, ailesiyle dere kenarına piknik yapmaya gitti.

        Akşam saatlerinde çocuğunun terliğinin dereye düştüğünü fark eden Gündoğdu, terliğin tekini sudan çıkardı.

        Terliğin diğer tekinin suyun akıntısıyla ilerlediğini gören ve onu da almak için yeniden dere kenarına giden Gündoğdu, dere yatağında yürüyerek terliği aramaya çalışırken bir süre sonra gözden kayboldu.

        Aile üyeleri, piknik alanına geri dönmeyince Gündoğdu'yu dere kenarında aramaya başladı.

        Piknik alanından yaklaşık 1 kilometre ileride Gündoğdu'nun şapkasını bulan aile üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi.

        Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri karada arama çalışması başlattı.

        Dere yatağında ve gölette arama yapılabilmesi için Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik dalgıçları çalışmalara dahil edildi.

        Dalgıçların gölette yaptıkları çalışma sırasında Gündoğdu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

        Gündoğdu'nun cenazesi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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