Gelibolu Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı

Başkan Soyuak, Aşure Günü’nün birlik ve paylaşma kültürünü yaşatan özel günlerden biri olduğuna vurgu yaparak, “Aşure Günü’nün bereketi evinize bolluk, kalbinize huzur getirsin” dedi.

Belediye ek hizmet binası önünde düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, başkan yardımcıları Süleyman Burak Batır ve Birol Gez ile belediye personeli vatandaşlara aşure ikram etti.

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