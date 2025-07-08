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        Gelibolu Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı

        –Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Belediye, Muharrem Ayı'nın Aşure Günü dolayısıyla çarşı merkezinde vatandaşlara aşure dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:35 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:35
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        Gelibolu Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı
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        –Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Belediye, Muharrem Ayı’nın Aşure Günü dolayısıyla çarşı merkezinde vatandaşlara aşure dağıttı.

        Belediye ek hizmet binası önünde düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, başkan yardımcıları Süleyman Burak Batır ve Birol Gez ile belediye personeli vatandaşlara aşure ikram etti.

        Başkan Soyuak, Aşure Günü’nün birlik ve paylaşma kültürünü yaşatan özel günlerden biri olduğuna vurgu yaparak, “Aşure Günü’nün bereketi evinize bolluk, kalbinize huzur getirsin” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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