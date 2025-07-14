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        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 05:26 Güncelleme: 14.07.2025 - 05:43
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        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Erdal Ö. idaresindeki 17 UY 939 plakalı otomobil, Assos Kavşağında Sezai Ç'nin kullandığı 17 ACB 155 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçtaki Meryem Ö. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla, Ezine ve Ayvacık hastanelerine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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