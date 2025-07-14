Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Erdal Ö. idaresindeki 17 UY 939 plakalı otomobil, Assos Kavşağında Sezai Ç'nin kullandığı 17 ACB 155 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçtaki Meryem Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla, Ezine ve Ayvacık hastanelerine sevk edildi.
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