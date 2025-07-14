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        Hayallerinden vazgeçmeyen kadın, 67 yaşında 5 yıldızlı otelde üniversiteli stajyer oldu

        ÇİĞDEM ALYANAK - Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "34 yaş üstü kadın" kontenjanından girdiği üniversite sınavında geçen yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nı kazanan 67 yaşındaki Fevziye Oğuz, birinci sınıfın ardından kentteki 5 yıldızlı otelde stajyer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:16 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:24
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        Hayallerinden vazgeçmeyen kadın, 67 yaşında 5 yıldızlı otelde üniversiteli stajyer oldu
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        ÇİĞDEM ALYANAK - Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "34 yaş üstü kadın" kontenjanından girdiği üniversite sınavında geçen yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nı kazanan 67 yaşındaki Fevziye Oğuz, birinci sınıfın ardından kentteki 5 yıldızlı otelde stajyer oldu.

        Aslen Gelibolulu olan, lise mezuniyetinin ardından evlenen Oğuz, subay olan eşinin görevi dolayısıyla farklı illerde yaşadı ve farklı coğrafi bölgeleri tanıma imkanı buldu.

        Hayatı boyunca biri kız iki çocuğunun eğitimine öncelik veren, 5-6 yıl süreyle torununu da büyüten Oğuz'un içinde ukde kalan üniversite eğitimini tamamlamak istedi.

        Eşinin emekli olmasının ardından Gelibolu'ya yerleşen Oğuz, YÖK'ün "34 yaş üstü kadın" kontenjanından yararlanarak üniversite sınavına girmeye karar verdi.

        Sınava 3 ay kala, evinde bulunan ve yakınlarının çocuklarına ait eski hazırlık kitaplarından çalışmaya başlayan Oğuz, geçen yıl ÇOMÜ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'na yerleşerek en büyük hayaline kavuştu.

        İleri yaşta olması nedeniyle kendisine ön yargılı davranılacağı endişesi taşıyan Oğuz, genç sınıf arkadaşlarından gördüğü sevgi ve saygı karşısında bölümüne ve derslerine daha da bağlandı.

        Birinci sınıfı başarıyla tamamlayan Oğuz, kentteki 5 yıldızlı bir otelin yöneticilerine, üniversiteye yaptıkları ziyaret sırasında staj talebini iletti ve mesleğini ilk kez sahada tecrübe etme imkanı buldu.

        Çanakkale merkezde hizmet veren otelin SPA bölümünde stajına bir haftadır devam eden Oğuz, mesai arkadaşlarından ve yöneticilerinden büyük destek görüyor ve onlardan mesleğin inceliklerini öğreniyor.

        - "Yapmak istediğim ama yapamadığım eksik yanımdı"

        Oğuz, "Yapmak istediğim ama yapamadığım eksik yanımdı." dediği üniversite hayalini gerçekleştirmesini AA muhabirine anlattı.

        Fevziye Oğuz, sonuçlar açıklandığında başarmanın verdiği mutlulukla ağladığını ve kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

        Okulun önüne ilk gittiğinde "Allah'ım sana şükürler olsun bana bunu kısmet ettin. Bu benim için çok büyük bir şey." diyerek içeri girdiğini anlatan Oğuz, "Çekinerek ve ön yargılı geldim. Yaş itibarıyla babaanne ve anneanne olabilecek yaştayım ama bana çok saygılı ve sevecen yaklaştılar. Hepsini çok seviyorum." dedi.

        İlk sınavlar öncesi endişelendiğini ancak vize ve final sınavlarında başarılı olduğunu belirten Oğuz, "Not ortalamam çok güzel. 'Fevziye yapabilirsin, başarılı olabilirsin. Hatta bölümünün birincisi bile olabilirsin.' diye kendisini motive ettiğini söyledi.

        Oğuz, annelerini özleyen sınıf arkadaşlarının bu özlemlerini gidermeleri adına evden kek, poğaça ve kurabiye götürdüğünü, paylaşmayı çok sevdiğini anlattı.

        - "Genç arkadaşlarımla yarışırcasına her şeyi öğrenmeye devam ediyorum"

        Güz döneminde üniversiteyi ziyaret eden yöneticilere "Benim yaş grubuma otelleriniz imkan sağlayabiliyor mu?" diye sorduğunu ve yaşını söyleyince inanamadıklarını aktaran Oğuz, şunları kaydetti:

        "Genel Müdür beni otelde stajyer olarak görmek istediklerini söyledi. Bilgi almak adına soru yöneltmiştim ama müdürümüzün bu şekilde dönmesi beni mutlu etti. Müdürümüzün daveti üzerine burada bulunmaktayım. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Genç arkadaşlarımla yarışırcasına her şeyi öğrenmeye devam ediyorum. Öğrenmem için zaman ayırıyorlar. Onları mahcup etmemek adına hemen algılamaya ve yapmaya çalışıyorum. Güzel şekilde devam ettiriyoruz. 30 iş günü stajımı devam ettireceğim."

        Mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavına girerek lisans eğitimine devam etmek istediğini belirten Oğuz, yaşıtlarına ise şu tavsiyelerde bulundu:

        "Yapabilirler, başarabilirler. Ben bunu çok kısa bir zamanda yaptım. Çocuklarımla çok ilgiliydim eğitim dönemlerinde. Ders çalışmalarından bazı şeyler kalmış aklımda sanırım bilgi olarak. İsteği varsa içinde, eksik yanı varsa, ertelendiyse ama içinde de kaldıysa lütfen kendilerini saklamasınlar, bunu yapmak için yola çıksınlar. Başarabileceklerine inanıyorum."

        - "Fevziye Hanım'ın tercih edilmesi bizim için onur kaynağı"

        Fevziye Oğuz'u staj yaptığı otelde ziyaret ederek, bilgi alan Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da YÖK'ün tercih kılavuzlarında iki senedir 34 yaş üstü kadınlar için ek kontenjan tanımlandığını, ÇOMÜ'nün 21 fakülte ve 13 meslek yüksek okulunun tamamında bu kontenjanların açık olduğunu ve ciddi talep gördüğünü söyledi.

        Geri bildirimlerin kıymetli olduğunu dile getiren Erenoğlu, "Tanımlanan kontenjanlara yerleşen öğrencilerimizin derslerine yüksek oranda devam ettikleri, not tutmadan tutun, yıl içi ve yıl sonu sınavlarda yüksek performans sergiledikleri bilgisini alıyoruz." dedi.

        Erenoğlu, üniversitelerin sadece bir meslek edindirme formasyonu kazandırmadığını, topluma her yaşta dokunmak gerektiğini ifade eden Erenoğlu, "Fevziye Hanım bunun iyi bir örneği oldu. Piri Reis Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nı kazanmış. Derste gösterdiği yüksek performansla, içinde bulunduğumuz otelde staj yapma fırsatını kazanmış durumda. Fevziye Hanım'ın tercih edilmesi bizim için büyük bir onur kaynağı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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