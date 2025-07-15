Milletvekili Gider'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, o karanlık gecenin yalnızca bir darbe kalkışması değil, bu milletin bağımsızlığına ve iradesine yönelen en alçak saldırılardan biri olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Milletvekili Ayhan Gider açıklamasında, "15 Temmuz 2016, bu topraklarda tankın, tüfeğin, jetin karşısına yüreğiyle dikilen bir milletin gecesidir. O gece sadece bir darbe girişimi bastırılmadı; bu millet, vesayet odaklarına, ipini başkalarının tuttuğu ihanet şebekelerine asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etti." dedi.

Milletvekili Gider, 15 Temmuz gecesi sosyal medya hesabından yaptığı, "Uçaklar inecek. İnmeyeni indirirler. Menderes’in ve koca bir milletin ahı için!" paylaşımını hatırlatarak, "Bu söz, o gece milletimizin istiklaline nasıl sahip çıktığının açık göstergesidir. Türk milleti, tarih boyunca ne zaman vatan söz konusu olsa geri adım atmamıştır. O gece de öyle oldu; bu topraklarda korku barınmaz, cesaret nesilden nesle kök salmaya devam eder. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı, milletin iradesiyle birleşince ihanet duvara çarpmıştır." ifadelerini kullandı.