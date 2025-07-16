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        Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 01:58 Güncelleme: 16.07.2025 - 02:02
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        Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

        Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını söyledi.

        Yangının Kavakköyü kırsalına kadar geldiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:

        "Karadan müdahalemiz devam ediyor. Gün ağarmasıyla beraber saat 06.00 sularında, 9 uçak ve 9 helikopterle Orman Genel Müdürlüğü planlamasını yaptı, müdahale edilecek. Rüzgar etkisini azalttı. Arkadaşlarımız ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiler. Mücadeleye devam ediyorlar. Yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmiyor. O bölgede hattımızı oluşturduk, arkadaşlarımız müdahalelerini yapıyorlar, kritik tesislerle ilgili risk yok. Gün doğunca hava araçları devreye girince, yangın hissedilir şekilde kontrol altına alınmış olacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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