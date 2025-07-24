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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 09:25 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:25
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gider, mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde sansürün kaldırılmasıyla birlikte Türk basını için yeni bir dönemin başladığını, halkın doğru bilgiye erişimi yönünde önemli bir adım atıldığını belirtti.

        Bu tarihin yalnızca gazeteciliğin değil, aynı zamanda demokrasinin de temel taşlarından biri olan ifade hürriyetinin sembolü olarak kabul edildiğini vurgulayan Ayhan Gider, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün, kamuoyunun haber alma hakkını önceleyen, mesleğini ahlak ve sorumluluk bilinciyle yürüten tüm gazetecilerin basın bayramını gönülden kutluyorum. Toplumla devlet arasındaki köprüyü kuran, milletin sesi olan basın mensuplarımızın özverili çalışmaları şeffaflık, denetim ve katılımcı demokrasi açısından büyük önem taşımaktadır. Gerçekleri ortaya koyma çabası, sadece bir meslek değil aynı zamanda bir vicdan görevidir.

        Çanakkale’mizin gelişimi, kalkınması ve sesi olma yolundaki çabalarınıza bizzat şahitlik ediyorum. İlçelerden köylere, yerelden ulusala uzanan her haberde gösterdiğiniz titizlik ve sorumluluk duygusu, takdire şayandır. Bu vesileyle mesai mefhumu gözetmeden görev yapan tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyor, ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, hepinize sağlıklı, başarılı ve ilkeli bir meslek hayatı diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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