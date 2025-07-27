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        Çanakkale'de, Kale Seramik 68. Kuruluş Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı ile fabrika temel atma törenleri yapıldı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kale Seramik 68. Kuruluş Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı ile fabrika temel atma törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 13:44 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:44
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        Çanakkale'de, Kale Seramik 68. Kuruluş Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı ile fabrika temel atma törenleri yapıldı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kale Seramik 68. Kuruluş Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı ile fabrika temel atma törenleri düzenlendi.

        Kale Grubu'nun düzenlediği organizasyon ile Kaleseramik'in büyük ebatlı seramik üretiminde kapasitesini artıracak yeni sinterflex hattının açılışı yapıldı.

        Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, törende yaptığı konuşmada, Kale Grubu olarak yalnızca üretim yapmadıklarını, anlam inşa edip bağ kurduklarını ve insanlara ilham vererek kolektif fayda yarattıklarını söyledi.

        Kuruluşlarından bu yana sistemli bir yolculuğun içerisinde olduklarını belirten Okyay, "Bu yolculukta insanı, tasarımı ve teknolojiyi, dijitalleşmeyi ve inovasyonu, toplumsal etkiyi, kültürü ve zanaatı birlikte düşünmekten hiç vazgeçmedik. Attığımız her stratejik adımda vizyon kadar aksiyonu da önemsiyor, sadece fikir değil, somut değer üretiyoruz. Çünkü biz bu topraklardan aldığımız ilhamla biliyoruz ki aksiyon içermeyen vizyon bir hayaldir. Aksiyonla beslenen vizyon ise dönüşümdür. Bizim yolculuğumuz da tam olarak budur." diye konuştu.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise Türkiye Cumhuriyeti'nin, ikinci yüz yılında, sanayide ve bütün alanlarda nitelikli üretim yapabilen, bunu bütün dünyaya pazarlayabilen bir duruma geldiğini vurguladı.

        Özellikle AR-GE yatırımlarıyla geliştirilen yeni teknolojilerin sanayide öncü rol oynamaya başladığına dikkati çeken Vali Toraman, şöyle devam etti:

        "Bunda çok kişinin emeği var. İşte bu öncü sanayicilerden bir tanesi de merhum İbrahim Bodur. O çok zor zamanlarda, zor şartlarda sınırlı sermayesiyle ama edindiği bilgi ve tecrübeyle ve her şeyden önce memleket, millet sevgisiyle doğduğu topraklara yatırım yaparak bir hamle başlatmıştı. Bu tip sanayicilerin sayısı çok fazla değil. Merhum İbrahim Bodur'u da diğer sanayicilerden ayıran bu yönü. Yani doğduğu topraklara bağlılığı. Bu bağlılık yalnızca fiziki bağlılık değil. Bir gönül bağı, manevi bir bağlılık."

        Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla büyük ebatlı seramik üretiminde kapasitesi artırılan yeni sinterflex hattının açılışı yapıldı ve ikinci hat için temel atıldı.

        Seramik Bayramı'nda yıl başında tamamlanan 2. Slab Hattı'nın da açılışının gerçekleştirildiği törende, Kale Seramik Vakfı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında eğitim-öğretim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

        Konuşmaların ardından çalışanlara ve bayilere kıdem ödülleri verildi.

        Törene, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kaymakam ve belediye başkanları ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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