Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19-25 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı, 46 düzensiz göçmen yakalandı, 3 araç ele geçirildi.

