Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19-25 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı, 46 düzensiz göçmen yakalandı, 3 araç ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerden 2'sinin adli işlemleri devam ederken, 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.
Düzensiz göçmenler idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
