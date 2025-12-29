Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler taburcu edildi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğünce, Ezine ilçesindeki özel bir yükseköğrenim pansiyonunda yedikleri yemek sonra gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencilerin tamamının taburcu edildiği bildirildi.

        Giriş: 29.12.2025 - 22:42 Güncelleme: 29.12.2025 - 22:42
        Çanakkale'de gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler taburcu edildi
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğünce, Ezine ilçesindeki özel bir yükseköğrenim pansiyonunda yedikleri yemek sonra gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencilerin tamamının taburcu edildiği bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, Ezine'deki özel bir kız öğrenci pansiyonunda dün akşam yaşanan ve bazı öğrencilerin sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmasına yol açan olayın üniversite tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

        Hastaneye başvuran 27 öğrencinin tamamının tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Üniversite yönetimi sürecin ilk anından itibaren öğrenciler, aileleri ve ilgili kurumlarla iletişim halindedir. Çanakkale Valiliği tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup pansiyonda sunulan yemeklere ilişkin numune incelemeleri devam etmektedir. Üniversitemiz, yürütülen inceleme ve soruşturma süreçlerine gerekli desteği vermekte ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği üniversitemizin her zaman birinci önceliğidir."

        Ezine'deki özel bir yükseköğrenim pansiyonunda aynı yemeği tüketen 55 kız öğrenciden 27'si dün akşam baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Ezine Devlet Hastanesine başvurmuş, tedavilerinin ardından tamamı taburcu edilmişti.

