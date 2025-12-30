Habertürk
Habertürk
        Çanakkale'de huzur uygulamasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de huzur uygulamasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        30.12.2025 - 11:01
        Çanakkale'de huzur uygulamasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğünce 22-29 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, 7 bin 327 kişi ve 3 bin 2 araç incelendi.

        Farklı suçlardan aranması bulunan 21 kişinin yakalandığı, 605 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandığı uygulamalarda 642 sentetik uyuşturucu ecza hap, 104,08 gram sentetik uyuşturucu madde ve 5,77 gram esrar ele geçirildi.

        Çalışmalar kapsamında 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından haklarında işlem yapılan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında, 15 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

