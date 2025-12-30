Çanakkale'de huzur uygulamasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğünce 22-29 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, 7 bin 327 kişi ve 3 bin 2 araç incelendi.

Farklı suçlardan aranması bulunan 21 kişinin yakalandığı, 605 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandığı uygulamalarda 642 sentetik uyuşturucu ecza hap, 104,08 gram sentetik uyuşturucu madde ve 5,77 gram esrar ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından haklarında işlem yapılan 2 şüpheli tutuklandı.

Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında, 15 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.