Çanakkale'de yangına neden olan balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı
Çanakkale'de arazi yangınına neden olduğu öne sürülen balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
Çanakkale'de arazi yangınına neden olduğu öne sürülen balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Ezine'ye bağlı Kumburnu köyü Aşılıkuyu mevkisinde 26 Temmuz'da çıkan yangının ekiplerin çalışması sonucu söndürüldüğü belirtildi.
Yangının, saman balyası makinesinin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı bildirilen açıklamada, yangına neden olduğu tespit edilen operatör hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
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