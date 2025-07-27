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        Gelibolu'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:00
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        Gelibolu'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Ocaklı ile Güneyli köyü yolu üzerindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alınıp söndürdü.

        Galeri
        Galeri

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