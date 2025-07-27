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        Tarihi Meryem Ana Kilisesi, restorasyon sürecinin ardından ibadete açıldı

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde 2 yıl önce restorasyon sürecine giren tarihi Meryem Ana Kilisesi, yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:02 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:05
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        Tarihi Meryem Ana Kilisesi, restorasyon sürecinin ardından ibadete açıldı
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        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde 2 yıl önce restorasyon sürecine giren tarihi Meryem Ana Kilisesi, yeniden ibadete açıldı. Açılışta gerçekleştirilen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

        Bozcaada’nın simge yapılarından biri olan ve 1869’dan bu yana adada Rum Ortodoks cemaatinin ibadet yeri olan Meryem Ana Kilisesi’nde (Kimisis Teodoku Kilisesi), 2 yıl önce başlayan restorasyon süreci tamamlandı. Dün ise çalışmaların tamamlandığı Meryem Ana Kilisesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Yunanistan Panhelenik Sosyalist Hareketi (PASOK) Genel Başkanı ve Yunanistan Milletvekili Nikos Androulakis, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, Nea Smyrni Belediye Başkanı Georgios Koutelakis, Tenedos Derneği Başkanı Panos Okumisis ve Nea Tenedos Derneği Başkanı Dimitriou Michalis katıldı. Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada’dan gelen çok sayıda Rum Ortodoks cemaati mensubu da törende hazır bulundu. Açılışta, kilisenin restorasyonunu maddi olarak tek başına üstlenen Yunan armatör Thanasis Martinos yerini aldı. Ayinde dua eden armatör Martinos'a teşekkür plaketi takdim edildi. Tarihi kilisenin açılışının ardından ayin düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Dualar edilip, ilahiler okunan ayinde, katılımcılar mum yakıp dilekte bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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