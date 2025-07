Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmalarına ağustos ayı başında başlayacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te bütün siyasi partilerin katılımıyla millet adına terörden kurtulma ve terör örgütünün silahları bırakma sürecine vaziyet etmek üzere ve bu süreçte ortaya çıkabilecek siyasi ve hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduklarını belirterek, "En kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale’nin Çan ilçesinde Kale Grubu’nun kuruluşunun 68’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Seramik Bayramı’na katıldı. Etkinlikte, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, belediye başkanları, kaymakamlar, daire müdürleri ve çok sayıda davetli yer aldı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada ülke genelinde devam edene yangınlara değinerek, "Dünyanın şu anda birçok ülkesinde devam eden aşırı sıcaklar dolayısıyla neredeyse bütün ormanların çıra haline gelmiş olduğu böyle bir dönemde Cenabıallah milletimizi daha fazla böylesine önemli orman yangınlarından korusun diyerek dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Bu orman yangınlarına ilk andan itibaren müdahale eden bütün orman teşkilatımızı, itfaiye teşkilatlarımızı, merkezi ve yerel yönetimlerin değerli unsurlarını da Allah işlerinde kolaylık versin. En kısa süre içerisinde orman yangınları ülkemizde son bulsun istiyoruz" dedi.

'KURALSIZLIĞIN EGEMEN OLDUĞU BİR DÖNEMDE YAŞIYORUZ'

Türkiye sanayisinin gelişmesinde, Türk ekonomisinin bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün, yatırımcıları takdirle yad ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, "Dünyadaki bütün gelişmeler Türkiye'nin güçlü olmasını mecburi kılmaktadır. Bugün dünyada her alanda küresel siyasette, küresel ekonomide, ticarette, hukukta, uluslararası hukukta diyebiliriz ki metinlerin en güzel şekilde yazılı olduğu, bütün kurum ve kuralların var olduğu ama bütün dünyada da ticaret, uluslararası ticarette başta olmak üzere kuralsızlığın egemen olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Kurallar bakımından bir problem yok. Her şey yazılı olarak var. Hele hele 2’nci Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel sistemde 'bir daha asla' diyerek ortaya konulan ne kadar güzel temenni varsa hepsi uluslararası hukuk metnine dönüşmüş vaziyette. Ama maalesef bugün geldiğimiz noktada dünyada tam manasıyla her alanda bir kuralsızlık dönemini yaşamaktadır. Daha acısını söyleyeyim. Keşke kuralsız olsa. Bundan da öte bir orman kanunu düzeninin hakim olduğu bir döneme girdik. Onun için bu düzende bizim millet olarak, ayakta kalmak, güçlü olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur" dedi.