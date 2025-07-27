Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmalarına ağustos ayı başında başlayacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te bütün siyasi partilerin katılımıyla millet adına terörden kurtulma ve terör örgütünün silahları bırakma sürecine vaziyet etmek üzere ve bu süreçte ortaya çıkabilecek siyasi ve hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduklarını belirterek, "En kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale’nin Çan ilçesinde Kale Grubu’nun kuruluşunun 68’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Seramik Bayramı’na katıldı. Etkinlikte, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, belediye başkanları, kaymakamlar, daire müdürleri ve çok sayıda davetli yer aldı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada ülke genelinde devam edene yangınlara değinerek, "Dünyanın şu anda birçok ülkesinde devam eden aşırı sıcaklar dolayısıyla neredeyse bütün ormanların çıra haline gelmiş olduğu böyle bir dönemde Cenabıallah milletimizi daha fazla böylesine önemli orman yangınlarından korusun diyerek dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Bu orman yangınlarına ilk andan itibaren müdahale eden bütün orman teşkilatımızı, itfaiye teşkilatlarımızı, merkezi ve yerel yönetimlerin değerli unsurlarını da Allah işlerinde kolaylık versin. En kısa süre içerisinde orman yangınları ülkemizde son bulsun istiyoruz" dedi.

'KURALSIZLIĞIN EGEMEN OLDUĞU BİR DÖNEMDE YAŞIYORUZ' Türkiye sanayisinin gelişmesinde, Türk ekonomisinin bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün, yatırımcıları takdirle yad ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, "Dünyadaki bütün gelişmeler Türkiye'nin güçlü olmasını mecburi kılmaktadır. Bugün dünyada her alanda küresel siyasette, küresel ekonomide, ticarette, hukukta, uluslararası hukukta diyebiliriz ki metinlerin en güzel şekilde yazılı olduğu, bütün kurum ve kuralların var olduğu ama bütün dünyada da ticaret, uluslararası ticarette başta olmak üzere kuralsızlığın egemen olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Kurallar bakımından bir problem yok. Her şey yazılı olarak var. Hele hele 2’nci Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel sistemde 'bir daha asla' diyerek ortaya konulan ne kadar güzel temenni varsa hepsi uluslararası hukuk metnine dönüşmüş vaziyette. Ama maalesef bugün geldiğimiz noktada dünyada tam manasıyla her alanda bir kuralsızlık dönemini yaşamaktadır. Daha acısını söyleyeyim. Keşke kuralsız olsa. Bundan da öte bir orman kanunu düzeninin hakim olduğu bir döneme girdik. Onun için bu düzende bizim millet olarak, ayakta kalmak, güçlü olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur" dedi.

'TÜRKİYE HER ALANDA GÜÇLÜ OLMAK MECBURİYETİNDE' Kurtulmuş, "Uluslararası hukuka bakıyorsunuz. Artık Gazze hakkında konuşmaya utanıyoruz. Her gün onlarca, yüzlerce insanın öldüğü ve maalesef bu ölümlerin de sıradanlaştırıldığı bir dönemdeyiz. Dünyanın bütün uluslararası yazılı metinleri bunu bir soykırım olarak kabul eder ve soykırım işleyenlerinin önlenmesini emreder. Ama nasıl yapacaksınız. Kural güçlüden yanadır. Orman kanunu güçlüden yanadır. Güçlü olan arkasında birilerini de arkasına aldığı zaman insanlara bir kilo buğday verirken bile dalga geçerek onları affedersiniz. Afrika'daki safarilerde yaban hayvanı öldürür gibi sniperlarla öldürmeyi marifet saymaktadır. Böyle bir kuralsızlık karşısında Birleşmiş Milletler’i göreve çağırmanın ne faydası var. Böylesine vahşi bir orman kanununun hüküm sürdüğü bir uluslararası düzende hangi ülkenin, hangi güçlü ülkenin ne söylediğinin ne önemi var. Bu düzeni ciddi bir şekilde değiştirmek için Türkiye gibi ilke, kural sahibi olan ülkelerin çok güçlü olması lazım. Biz bu dünyada başkalarının insafına kendi geleceğimizi asla tevdi edemeyiz. Böylesine bir dünyada uluslararası sistemin artık sözden başka, tabeladan başka hiçbir şeyi kalmamış olan kuruluşlarına karşı Türkiye'nin geleceğini emanet edemeyiz. Türkiye bu bakımdan her alanda devletiyle, milletiyle, sanayisiyle, üniversitesiyle her alanda güçlü olmak mecburiyetindedir" diye konuştu.

Uluslararası ticarete de değinin Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Söz gelimi söz ticaretten açıldığında dünyanın hemen bütün üniversitelerde bütün liberal ticaret metinleri hemen önünüze konulur. Uluslararası ticaretin de nasıl regüle edileceğinin kuralları yazılıdır. Ama adamın biri kalkıyor sabah vakti diyor ki 'Falanca ülkeye tarifeleri şu kadar yükselttim.' Bundan şunu almayacağım, buna bunu satmayacağım, şunun şuna satmasını da mani olacağım. Hani kural, hani Dünya Ticaret Örgütü, hani o uluslararası ticaretin herkes tarafından kabul edildiğini zannettiğimiz kuralları. Kim güçlüyse, kimin elinde imkan varsa onun sözünün, onun dayatmasının egemen olduğu bir uluslararası ticaret ortamındayız. Ticaretin içinde olanlar sizler daha iyi biliyorsunuz. Böylesine bir küresel sistem ekonomik bakımdan da devam edemez, devam ettirilemez. Onun için bizim Türkiye olarak böyle bir ortamda güçlü olmak, sözümüzü daha itibarlı hale getirmek için her türlü imkanı kullanmak mecburiyetindeyiz. Sanayide güçlü olacağız, teknolojide güçlü olacağız, yüksek teknolojilerde güçlü olacağız. Uluslararası savunma sanayinde güçlü olacağız. Elin oğlunun bir ürünü varsa bizim ondan daha üstün, iki ürünümüz olacak. Elin ürününün dünya ticaretinde şu kadar milyar dolarlık payı varsa bizim ondan daha güçlü payımız olacak. Her şeyden önemli olan en güçlü insan kaynağına biz sahip olacağız. Bugün dünyada sistemlerin, teknolojilerin, yüksek teknolojilerin gücünün daha üstünde olan güç insan gücüdür. Çünkü sanayiyi de yapan insandır, yüksek teknolojileri üreten de insandır. Bu insan gücünün de en güçlü şekilde olabilmesi için bütün gücümüzle tabiri caizse seferberlik halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

'HEP BERABER TERÖRÜ, TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ' Türkiye’nin en güçlü olmasının en önemli unsurlarından birisinin de içeride birliği, dirliği sağlamak olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Türkiye kendi iç cephesini tahkim ederek, yoluna çok daha güçlü bir şekilde yürüyecektir. Bu çerçevede özellikle Türkiye’nin önünde yeni bir kapı açıldığını, bizim önümüze çıkan bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi için siyaset olarak bizim büyük bir gayretle çalışmamızı, bu çerçevede de toplum olarak güçlü bir destekle sürecin desteklenmesini sizlerden istirham ediyorum. Türkiye’de 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılı terör belasıyla uğraşmak geçmiştir. Bu 50 yılda Türkiye’de on binlerce insanımız hayatını kaybetmiştir. Binlerce evladımız şehit olmuştur. Çanakkale’de sizler de nice şehit cenazesine katıldınız. Türkiye'de biz bir grup üniversite hocası arkadaşımızla 2013 yılında bu çalışmayı yapmıştık. Alternatif maliyetleriyle birlikte terörün Türkiye’ye o zamanki maliyeti 1,3 trilyon dolardı. Şimdi bu en az 2 trilyon dolardır. Çünkü terör maliyeti diye hesap ettiğiniz şey sadece silaha harcanan, terörü önlemek için harcanan silaha ve mühimmata yapılan yatırım, oraya harcanan para değildir. Adam terör zamanında Antalya’da bir yere bomba atmış. O senelerin bütün geçmiş eğrilerini aldık. Herhangi bir terör olayı karşısında turizm nasıl düşüyor. Herhangi bir mezrada yapılan saldırı sonucu hayvancılık nasıl düşüyor. Türkiye'nin CDS primleri nasıl yükseliyor. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda 2013 yılında 1,3 trilyon bulmuştur. Şimdi eminim ki bunun güncellendiğinde en az 2 trilyon doların civarındadır. Eğer Türkiye bunu yapabilmiş olsaydı, şu burnumuzun dibindeki terör olmasaydı, vakti zamanında önlenebilmiş olsaydı, herhalde yüzlerce Çanakkale Köprüsü yapılabilirdi. Eğer bu önlenebilmiş olsaydı, Türkiye yüzlerce İstanbul-İzmir otoyolunu yapmış olurdu. Maalesef terör uluslararası emperyalistler tarafından bugünkü dünyayı bir orman kanunu olarak yönetenler tarafından Türkiye'nin ayağına bir pranga olarak vurulmuştur. Şimdi bu prangalardan kurtulma vaktidir. Artık Türkiye uzun süre bunun bütün yükünü taşıdı. Terörü geride bırakacak. Birlik ve beraberlik içerisinde terör örgütü kendisini feshedecek. Bunun ilanını yaptık. Terör örgütü kendisini feshettikten sonra bir daha bu ülkede terörün hiçbir şekilde gelişmesine müsaade edecek bir ortam oluşturmadan hep beraber terörü, tarihin çöplüğüne atacağız."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMUSYONU KURDUK' TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütün siyasi partilerin katılımlarıyla millet adına terörden kurtulma sürecine ve terör örgütünün silahları bırakma sürecine vaziyet etmek üzere ve bu süreçte ortaya çıkabilecek siyasi ve hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere bir Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduk. En kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatıyoruz. Kısa sürecek, çok uzun tartışmalarla Türkiye'nin gündemini işgal edeceğimiz bir mesele değildir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin ortak kararlılığıyla ortaya çıkacak bu komisyon, aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesinin yükseltilmesi bakımından da farklı fikirlerin müzakere edileceği, farklı fikirlerin karşılıklı olarak gündeme getirileceği ama sonunda mutlaka milletin ve memleketin hayrına olacak kararların alınacağı bir çalışma düzenini gerçekleştirecek. Ümit ediyorum ki çok uzun olmayan bir süre sonunda bu komisyon üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıyacak ve Türkiye bu süreçte Allah'ın izniyle terörü artık geride bırakmış, hele hele bölgedeki bütün ülkelerin giderek daha fazla terör girdabına sokulmaya çalışıldığı bir dönemde terörü geride bırakmış bir ülke olacak" diye konuştu.