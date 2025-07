TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kale Seramik 68. Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı Programı'nda konuştu: (2)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Biz bu memlekete çivi çakan herkesin elini öper, herkesin emeğine saygı duyarız. Bu memlekette yıllar içerisinde ve bundan sonra kim bu ülkeye katkıda bulunacak, kim emeğini bu ülkenin gelişmesi için ortaya koyacaksa başımızın üzerinde yeri vardır." dedi.

Kurtulmuş, Kale Seramik 68. Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı Programı'nda yaptığı konuşmada, önemli bir toplantıya şahitlik etmekten dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleşen orman yangınlarına değinen Kurtulmuş, "Maalesef bugünde devam eden başta Karabük yangını olmak üzere dün Bursa'da Kestel'de ciddi şekilde etkili olan yangın dolayısıyla zarar gören yurttaşlarımızı ve ne yazık ki Bursa'da yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiyeci kardeşimizi hatırlamaktan geçmek mümkün olmaz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'da ve yurdun birçok yerinde orman şehitlerini defnettiklerini hatırlatan Kurtulmuş, mekanlarının cennet olması temennisinde bulundu.

- "Kuralsızlığın egemen olduğu bir dönemde yaşıyoruz"

Dünyadaki bütün gelişmelerin, Türkiye'nin güçlü olmasını mecburi kıldığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada her alanda, küresel siyasette, küresel ekonomide, ticarette, hukukta, uluslararası hukukta diyebiliriz ki metinlerin en güzel şekilde yazılı olduğu bütün kurum ve kuralların var olduğu ama bütün dünyada da uluslararası ticarette başta olmak üzere kuralsızlığın egemen olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Kurallar bakımından bir problem yok. Her şey yazılı olarak var. Hele hele 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel sistemde 'Bir daha asla' diyerek ortaya konulan ne kadar güzel temenni varsa hepsi uluslararası hukuk metnine dönüşmüş vaziyette ama maalesef bugün geldiğimiz noktada dünya, tam manasıyla her alanda bir kuralsızlık dönemini yaşamaktadır."

- "Ölümlerin de sıradanlaştırıldığı bir dönemdeyiz"

"Bir orman kanunu düzeninin hakim olduğu bir döneme geldik" ifadesini kullanan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü