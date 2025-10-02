Habertürk
        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınadı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

        Giriş: 02.10.2025 - 10:59 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:59
        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınadı
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

        Erenoğlu, yazılı açıklamasında, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırının yalnızca bir hukuk ihlali değil, insanlık onuruna vurulmuş açık bir darbe olduğunu belirtti.

        Bu eylemin masum sivillerin hayatını hiçe sayan, uluslararası vicdanı yaralayan ve devlet terörünün en çıplak örneğini sergileyen bir saldırı olduğunu vurgulayan Erenoğlu, şunları kaydetti:

        "Hiçbir meşruiyet zeminine sığmayan bu girişim, tarihe kara bir leke olarak düşmüş, insanlığın ortak değerlerini hedef almıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak bu vahşeti en sert şekilde kınıyor, devletimizin haklı duruşunun yanında durmaya, mazlumların ve Filistin halkının da sesi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

