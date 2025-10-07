Habertürk
        Troya'nın sincapları sosyal medyada paylaşıldı

        Troya Tarihi Milli Parkı girişinde yaşamlarını sürdüren iki sincap Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:38 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:38
        Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Troya Tarihi Milli Parkı’nda tarih ve doğanın bir arada nefes aldığı belirtildi.

        Bölgede yaşayan iki sincaba Hektor ve Akhilleus isimlerinin verildiğinin ifade edildiği açıklamada, şöyle denildi:

        "Mitolojik bir geçmişe sahip eşsiz alanda, tarih yalnızca taşlarda değil, dallarda koşuşturan küçük dostlarımızda da can buluyor. Tanışın: Hektor ve Akhilleus! İsimlerini Troya’nın efsanelerinden alan bu sevimli sincaplar, doğayla tarihin iç içe geçtiği bu büyülü atmosferin neşeli elçileri. Doğayı koruyarak tarihi yaşatıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

