ÇOMÜ'de Türkiye-Kosova Ekonomi Köprüsü toplantısı düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, Türkiye ile Kosova arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Çanakkale Şubesi girişimiyle, iki ülke arasında girişimcilik, yatırım ve teknoloji alanlarında yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere düzenlenen toplantı Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, iki dost ülke arasındaki bu buluşmanın sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve akademik açıdan da güçlü bağlar kurduğunu vurguladı.

Bugün ülkelerin yürekten kurduğu bir köprünün yeni bir halkasına tanıklık edildiğini anlatan Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye-Kosova Ekonomi Köprüsü adıyla düzenlenen bu buluşma, iki ülke arasındaki ticari, akademik ve kültürel iş birliklerini derinleştiren bir dönüm noktasıdır. Çanakkale, tarih boyunca barışın, dayanışmanın ve direnişin simgesi olmuş bir şehirdir. Bu kadim şehirde kardeşlik, ortak kalkınma ve geleceğe uzanan bir vizyon için bir aradayız. Kosova halkıyla bizi sadece tarihsel bağlar değil, gönül köprüleri, ortak değerler ve aynı hedeflere yürüyen bir inanç birleştiriyor."