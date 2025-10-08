Gelibolu'da öğrencilerden Gazze'ye umut dolu mektuplar

–Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu öğrencileri, Gazze’deki yaşıtlarına mektup ve resimlerle umut ve dayanışma mesajı gönderdi.

Okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, özgürlük ve barışı simgeleyen resimler çizip duygu dolu mektuplar yazdı. Çocuklar, “dünyadaki tüm çocukların eşit, özgür ve mutlu yaşaması” temennisinde bulundu.

Gazze’deki çocuklara hitaben yazılan mektupta, “Belki aramızda denizler, dağlar var ama kalplerimiz birbirine çok yakın. Hiçbir çocuk üzülmesin, korkmasın, yalnız kalmasın. Hepimiz birer umut ışığıyız, geleceği biz güzelleştireceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Etkinlikle öğrenciler, küçük yaşta barış, kardeşlik ve empati değerlerini pekiştirerek Gazze’deki akranlarına “yalnız değilsiniz” mesajı verdi.