Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ihbar üzerine ilçe girişinde 17 AHN 522 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 216 gram kokain ham maddesi ile 500 bin lira para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan sürücü S.S'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.