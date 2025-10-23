Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gökçeada'da kuvvetli sağanak nedeniyle denizin rengi değişti

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gece yarısı başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan yağmur suları ve çamur, denizin rengini değiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 14:53 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökçeada'da kuvvetli sağanak nedeniyle denizin rengi değişti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gece yarısı başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan yağmur suları ve çamur, denizin rengini değiştirdi.

        İlçede gece yarısı saat 02.00'de başlayan ve aralıksız 3 saate yakın süren sağanak ev ve iş yerlerinin su basmasına, 5 farklı noktada da heyelana neden oldu.

        Gökçeada Kaymakamlığı ve Gökçeada Belediyesine bağlı ekipler DSİ ve Karayolları'nın desteğiyle zarar gören noktalarda temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

        Belediye ekipleri su baskını yaşayan ikametlerdeki temizlik çalışmalarına katkı sundu.

        Ekiplerin çalışmasının ardından kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı.

        Öte yandan sağanak kaynaklı oluşan yağmur suları ve çamur, Kaleköy Ovası'ndan denize aktı.

        Çamurlu suyun aktığı Kaleköy Limanı kahverengi renge bürünürken dağlardan gelen malzemeler de teknelerin bağlı bulunduğu alana yayıldı.

        Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, AA muhabirine, saat 02.00'da kendilerine AFAD'tan bir uyarı geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Biz de o saatten sonra tüm kamu görevlileri olarak sokağa indik. Sayın Kaymakamımız Osman Acar başkanlığında emniyetimiz, jandarmamız, belediyemiz tüm kurumlarımız mesaiye başladık.

        Sahada tam koordineli çalışarak Gökçeada'da yaşanan bu olayı ilçe merkezine hiç bulaştırmadan, afetten kurtararak sadece belli oranda Kaleköy Ovası'nda zararla atlattık. Bazı yollarımızda heyelan kaynaklı aksamalar oldu. Ekipler yaklaşık 2 saatte heyelan olan bölgelerin tümünü temizledi. Şu anda hasarsız durumdayız. Tüm ekiplerimiz yine de hasar tespit çalışmalarına devam ediyorlar."

        Başkan Atalay, yağmur suları ve çamur nedeniyle adanın en çok tanınan noktalarından biri olan Kaleköy Limanı'nda denizin renginin değiştiğini bildirerek, "Biliyorsunuz doğa her zaman verdiğini geri alır. Kaleköy, adamızın en güzel ve en çok tanınan koyu. İnşallah 2 gün sonra bu bulanıklık ve denizdeki bu renk değişikli sona erer. Bizler de normal hayata geri döneriz." diye konuştu.

        Atalay, AFAD müdürlüklerinin sadece illerde olduğunu ancak Gökçeada'nın bu konuda geçen yıl pilot nokta olarak seçildiğini anımsattı.

        AFAD'dan gelen uyarı sayesinde önemli bir felaketin de önlendiğini kaydeden Atalay, şöyle devam etti:

        "AFAD'a olan bu üyeliğimiz nedeniyle tüm kurumlar ne yapacağını biliyordu. Biz böyle bir afet anında yaşanan olumlu koordinenin Gökçeada'da nasıl işlediğini gördük. Çünkü metrekareye saatte 160 kilograma yakın yağış düştü. Bu duruma rağmen ilçe merkezinde herhangi bir taşma olmadı. Dere ıslahlarının zamanında yapılması çok büyük etken oldu. DSİ Genel Müdürümüze ayrıca teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu koordinasyon örneği sayesinde vatandaşlarımız dün gece çok rahat uyudu, hiçbir korkulu rüya görmedi. Dolayısıyla kurumlar koordineli çalıştığı zaman vatandaşımız her zaman mutludur. Bunun tüm ülkemize örnek olmasını diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder, Çanakkale Valisi Toraman'ı ziyaret et...
        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder, Çanakkale Valisi Toraman'ı ziyaret et...
        Gökçeada'da sağanak su baskınlarına yol açtı; heyelan nedeniyle yol kapandı...
        Gökçeada'da sağanak su baskınlarına yol açtı; heyelan nedeniyle yol kapandı...
        Çanakkale'de balıkçıların ağına 3 tonluk çapa takıldı
        Çanakkale'de balıkçıların ağına 3 tonluk çapa takıldı
        GÜNCELLEME - Gökçeada'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        GÜNCELLEME - Gökçeada'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Çanakkale'de balıkçıların ağına yaklaşık 3 tonluk tarihi çapa takıldı
        Çanakkale'de balıkçıların ağına yaklaşık 3 tonluk tarihi çapa takıldı
        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın öğrencilerle buluştu
        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın öğrencilerle buluştu