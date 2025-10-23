Gökçeada'da kuvvetli sağanak nedeniyle denizin rengi değişti

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gece yarısı başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan yağmur suları ve çamur, denizin rengini değiştirdi.

İlçede gece yarısı saat 02.00'de başlayan ve aralıksız 3 saate yakın süren sağanak ev ve iş yerlerinin su basmasına, 5 farklı noktada da heyelana neden oldu.

Gökçeada Kaymakamlığı ve Gökçeada Belediyesine bağlı ekipler DSİ ve Karayolları'nın desteğiyle zarar gören noktalarda temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri su baskını yaşayan ikametlerdeki temizlik çalışmalarına katkı sundu.

Ekiplerin çalışmasının ardından kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan sağanak kaynaklı oluşan yağmur suları ve çamur, Kaleköy Ovası'ndan denize aktı.

Çamurlu suyun aktığı Kaleköy Limanı kahverengi renge bürünürken dağlardan gelen malzemeler de teknelerin bağlı bulunduğu alana yayıldı.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, AA muhabirine, saat 02.00'da kendilerine AFAD'tan bir uyarı geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz de o saatten sonra tüm kamu görevlileri olarak sokağa indik. Sayın Kaymakamımız Osman Acar başkanlığında emniyetimiz, jandarmamız, belediyemiz tüm kurumlarımız mesaiye başladık.

Sahada tam koordineli çalışarak Gökçeada'da yaşanan bu olayı ilçe merkezine hiç bulaştırmadan, afetten kurtararak sadece belli oranda Kaleköy Ovası'nda zararla atlattık. Bazı yollarımızda heyelan kaynaklı aksamalar oldu. Ekipler yaklaşık 2 saatte heyelan olan bölgelerin tümünü temizledi. Şu anda hasarsız durumdayız. Tüm ekiplerimiz yine de hasar tespit çalışmalarına devam ediyorlar."

Başkan Atalay, yağmur suları ve çamur nedeniyle adanın en çok tanınan noktalarından biri olan Kaleköy Limanı'nda denizin renginin değiştiğini bildirerek, "Biliyorsunuz doğa her zaman verdiğini geri alır. Kaleköy, adamızın en güzel ve en çok tanınan koyu. İnşallah 2 gün sonra bu bulanıklık ve denizdeki bu renk değişikli sona erer. Bizler de normal hayata geri döneriz." diye konuştu.