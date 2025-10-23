Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder, Çanakkale Valisi Toraman'ı ziyaret etti
Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Gaarder, Vali Toraman'a makamında ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette, Çanakkale'de yürütülebilecek işbirliği alanlarına yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
