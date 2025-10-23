Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder, Çanakkale Valisi Toraman'ı ziyaret etti

        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:10 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:13
        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder, Çanakkale Valisi Toraman'ı ziyaret etti
        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Gaarder, Vali Toraman'a makamında ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyarette, Çanakkale'de yürütülebilecek işbirliği alanlarına yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

