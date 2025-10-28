Çanakkale'de "LGBTİ dernek ve gruplarınca planlanan etkinlikler" yasaklandı

Çanakkale Valiliği, "LGBTİ dernekleri ve grupları" tarafından kentte yapılması planlanan etkinlikleri, kamu güvenliği ve kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet verebileceği gerekçesiyle yasakladı.

Valiliğin NSosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya, bir takım yazılı ve görsel medya organlarından LGBTİ+ tarafından il merkezinde etkinlik yapılacağı bilgisinin elde edildiği belirtildi.

Yapılması istenen eylem ve etkinliklerin, ilde kamu güvenliği ve kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet verebileceğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanması muhtemel menfi olayların önüne geçilebilmesi, olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeniyle güvenliğin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel ahlak ve asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ile yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri gereğince Çanakkale il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 27 Ekim saat 12.00'den, 28 Ekim saat 23.59'a kadar iki gün süreyle LGBTİ+ adı altında düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile bu eylemlere destek mahiyetindeki eylem ve etkinliklerin, açık ve kapalı yer toplantılarının, park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtımı, afiş ve pankart asma, protesto eylemi, piknik, şenlik, festival, film gösterimi benzeri eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."