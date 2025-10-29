Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

Koç mesajında, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Cumhuriyet Bayramı'nın milletin özgürlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde milletimizin azim ve fedakarlığıyla kazanılan bu zaferin ardından, Cumhuriyetimiz bizlere bağımsız, demokratik ve çağdaş bir ülke mirası bırakmıştır. Bu anlamlı günde, ülkemizi daha ileriye taşımak için bize emanet edilen değerlere sahip çıkma, birlik ve beraberliğimizi koruma sözümüzü yineliyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını daha da güçlendirerek geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."