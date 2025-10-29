Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

        Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 09:28 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

        Koç mesajında, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

        Cumhuriyet Bayramı'nın milletin özgürlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde milletimizin azim ve fedakarlığıyla kazanılan bu zaferin ardından, Cumhuriyetimiz bizlere bağımsız, demokratik ve çağdaş bir ülke mirası bırakmıştır. Bu anlamlı günde, ülkemizi daha ileriye taşımak için bize emanet edilen değerlere sahip çıkma, birlik ve beraberliğimizi koruma sözümüzü yineliyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını daha da güçlendirerek geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

        Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu

        Benzer Haberler

        Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Wauchope'den Kaymakam Yenigün'e ziyaret
        Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Wauchope'den Kaymakam Yenigün'e ziyaret
        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünde eğitim salonu ve akıllı sınıfa şehit poli...
        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünde eğitim salonu ve akıllı sınıfa şehit poli...
        Gelibolu'da kadınlar Gazze için kermes düzenlendi
        Gelibolu'da kadınlar Gazze için kermes düzenlendi
        Çanakkale'de 2 ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu
        Çanakkale'de 2 ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Çanakkale Valisi Toraman'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Çanakkale Valisi Toraman'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı