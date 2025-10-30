Habertürk
        Çanakkale Haberleri

Çanakkale'den kısa kısa

        Çanakkale'den kısa kısa

        Türk Kızılay Gelibolu Şubesi ile Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi'nin işbirliğiyle ilçede kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 09:09 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:09
        Türk Kızılay Gelibolu Şubesi ile Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi'nin işbirliğiyle ilçede kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Balıkhane önünde kurulan mobil kan bağışı noktasında kampanyada 1 günde 64 ünite kan toplandı.

        Kızılay Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, yaptığı açıklamada, kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Öztürk, düzenli kan bağışının hem bağışçının sağlığı hem de toplumun ihtiyaçları açısından önem taşıdığını vurguladı.

        - Gelibolu'da fener alayı ve Cumhuriyet konseri düzenlendi

        Gelibolu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

        Gelibolu Belediyesince düzenlenen fener alayına Kaymakam Cihat Koç, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

        Alaya katılanlar konser alanına geldi. Emir Can İğrek ve Sinan Uysal'ın konseriyle etkinlik tamamlandı.

        - Lapseki'de fener alayı gerçekleştirildi

        Lapseki ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Etkinlikte, Kaymakam Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Atilla Öztürk ve diğer ilgililer ile vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Çarşı Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na yürüdü.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Öztürk, bir konuşma yaptı.

        Öte yandan 1915 Çanakkale Köprüsü kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

