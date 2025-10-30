Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü etkinliğine katıldı:

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Yerli ve milli mayın avlama gemilerimizi de inşa ediyoruz. Rusya, Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin ardından Karadeniz'deki bütün mayınları Türkiye olarak, Türk Deniz Kuvvetleri olarak biz temizleyeceğiz. Yapmış olduğumuz bu tatbikat Karadeniz'de icra edeceğimiz mayın temizliği faaliyetlerinin bir provasıdır." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü etkinliğine katılan Tatlıoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın 20 gemi, 5 hava unsuru ve NATO'nun mayın harbi görev grubundaki İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türk gemileriyle icra edildiğini söyledi.

Tatlıoğlu, bu tatbikata 26 ülkeden gözlemci personel katıldığını, tatbikatın ismini kahraman Nusret Mayın Gemisi'nden aldığını belirtti.

Nusret Mayın Gemisi'nin 1915'te Çanakkale Boğazı'na döktüğü mayınlarla o dönemin en güçlü müttefik donanmasını Çanakkale Boğazı'ndan geçirmediğini ve "Çanakkale geçilmez" dedirttiğini anlatan Tatlıoğlu, "Bu tatbikat da ismini kahraman Nusret Mayın Gemimizden alıyor. Mayın silahı halen çok önemli. Bildiğiniz gibi Ukrayna Rusya Savaşı esnasında Ukrayna'nın Odessa'nın güneyine dökmüş olduğu mayınlar sonucunda Rusya, Karadeniz'de istediği gibi bir deniz harekatı icra edemedi." ifadelerini kullandı.