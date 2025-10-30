Çanakkale'de "Eceabat Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" düzenlendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde "Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" düzenlendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesinde kaymakamlıkça Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festival, yöredeki zeytinyağı üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Kerem Yenigün, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin bereketli topraklarında zeytin ağacının köklü mirasıyla buluşmak, tarihi yarımadanın eşsiz zeytinini ve zeytinyağını tanıtmak, hasadın bereketini paylaşmak üzere "Eceabat Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği"ni düzenlediklerini söyledi.

Eceabat'ın, Kuzey Ege ve Marmara ikliminin birleştiği, bu iklimsel zenginliğe Çanakkale Zaferi'nin tarihsel gururunun damgasını vurduğu bir coğrafyada yer aldığını aktaran Yenigün, "Gerek Çanakkale Boğazı'nın değişken rüzgarları gerekse Kuzey Ege enlemlerinde olması dolayısıyla Eceabat'ın zeytinyağı ve zeytini, nefaset bakımından diğer bölgelerden ayrışmakta ve kalite bakımından öne çıkmaktadır." dedi.

Yaklaşık 19 bin dekar alanda üretim yapılan zeytinin, ilçenin başat tarımsal ürünlerinden biri olduğunu belirten Yenigün, geçen yıl bütün yağhanelerde yaklaşık 5 bin ton zeytin işlenerek 900 ton zeytinyağı üretildiğini kaydetti.

Yenigün, yağlık zeytin üretiminde Çanakkale önemli bir yere sahipken Eceabat'ın ise zeytin üretiminde ilde 5'inci, sofralık zeytinde ise 2'nci sırada yer aldığını ifade etti. Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen ecdadın kutsal ruhlarının eşlik ettiği bu coğrafyada, zeytin tarımını güçlendirmenin ve Eceabat zeytinyağının farkını anlatmanın, tarihsel yükümlülüklerden biri olduğunu kaydeden Yenigün, bu bağlamda, zeytinyağı üzerindeki coğrafi işaret çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü söyledi. - "Türkiye'nin zeytin üretim miktarını artırması gerekiyor" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker de festival kapsamında "Zeytin Yetiştiriciliği ve Zeytinyağı" başlıklı sunum yaptı. Prof. Dr. Şeker, elde edilen bir zeytinin, yapılacak basit hatalarla çok kalitesiz bir zeytinyağına dönüşebildiğine, dolayısıyla üretim sürecinde çok fazla dikkat edilmesi gereken husus bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'de son yıllarda zeytin yetiştiriciliğine yönelik ilginin arttığını ifade eden Şeker, ülkedeki ağaç sayısının 200 milyonun üzerine çıktığını, bunun çok önemli bir değer olduğunu söyledi. Türkiye'nin, zeytinyağı üretiminde İspanya ve İtalya'nın çok önemli rakipleri haline geldiğini, üretilen zeytinyağının çok önemli bir kısmının ihraç edilmeye başlandığını belirten Şeker, "Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda, küresel iklim değişikliklerinin bir doğal sonucu olarak zeytin üretimine daha fazla ilgi göstermesi ve üretim miktarını da olabildiğince artırmaya çalışması gerekiyor. Zeytin bu topraklarda 8 bin yıldır bulunuyor. Çok önemli tarihi geçmişe, mitolojik açıdan çok önemli değerlere sahip bir ürünümüz. Tarımsal faaliyetler içerisinde de yine çok büyük bir öneme sahip. Üretmiş olduğumuz zeytinin çok önemli bir kısmını yağa dönüştürüyoruz ama sofralık zeytin üretiminde de yine çok önemli bir yere sahibiz." diye konuştu. Şeker, son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle Eskişehir, Bilecik, Malatya gibi illerde de zeytin yetiştirilmeye başlandığını aktardı.