    None
      None
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 17:04 Güncelleme: 01.11.2025 - 17:04
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Salon:ÇanakkaleSporcu Gelişim Merkezi

        Hakemler: Hüseyin Çamcı, Burak Durmuş, Burak Aktaş

        Dardanel Çanakkale Belediyespor: Peddy 6, Meryem Gültekin 12, Saliha Mandıracı 3, Başak Altunbey 9, Wallace 18, Powers 26, Elif Emirtekin , Simge Tokmak 7

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 5, Allen 8, Alperi Onar 14, Meesseman 26, Tilbe Şenyürek 15, McBride 16, Allemand 6, Billings 8

        1. Periyot: 15-36

        Devre: 40-61

        3. Periyot: 66-84

        ÇANAKKALE

