Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ÇanakkaleSporcu Gelişim Merkezi
Hakemler: Hüseyin Çamcı, Burak Durmuş, Burak Aktaş
Dardanel Çanakkale Belediyespor: Peddy 6, Meryem Gültekin 12, Saliha Mandıracı 3, Başak Altunbey 9, Wallace 18, Powers 26, Elif Emirtekin , Simge Tokmak 7
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 5, Allen 8, Alperi Onar 14, Meesseman 26, Tilbe Şenyürek 15, McBride 16, Allemand 6, Billings 8
1. Periyot: 15-36
Devre: 40-61
3. Periyot: 66-84
ÇANAKKALE
