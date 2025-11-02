ÇOMÜ'de akademik yıl açılış töreni gerçekleştirilecek

Törende ayrıca Çanakkale yangınlarında görev alan ÇOMÜ personeline teşekkür, dış paydaşlara da plaket takdimi yapılacak.

Ardından Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Osman Okyay tarafından "Milli Gücün Temeli: Savunma Sanayiinde Yerlileşme, Teknolojik Bağımsızlık ve Stratejik Vizyon" konulu açılış dersi verilecek.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek törende Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu konuşma yapacak.

